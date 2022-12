Exploit des Lions de l’Atlas: Hatim Ammor revisite les paroles de « Viva Morocco »

Après l’exploit historique des Lions de l’Atlas pendant la Coupe du monde Qatar 2022 et la 4ème place amplement méritée de l’équipe nationale, le chanteur marocain Hatim Ammor a pris la décision de revisiter les paroles de sa chanson intitulée » Viva Morocco ».

Ce remake de la chanson a pour but d’introduire les noms des internationaux qui ont participé à la belle épopée marocaine sur les stades de Qatar et qui ont réussi à hisser le Maroc au Carré d’or de la grand-messe footballistique mondiale, en tant que premier pays arabo-amazigh, d’Afrique du Nord et d’Afrique, parvenu aux demi-finales du Mondial et à la petite finale contre la Croatie. Match où l’arbitrage a grandement lésé les Marocains, comme d’ailleurs ils l’ont aussi été pendant la rencontre France-Maroc!

La chanson de Hatim Ammor encense également les prestations individuelles de chacun des footballeurs internationaux, leur esprit combatif démontré dans chacune des sept rencontres jouées à Qatar, sans oublier le savoir-faire admiratif du maître d’œuvre et maestro de cette belle symphonie marocaine, l’entraîneur Walid Regragui.

Pour rappel, un enregistrement vidéo, via son compte officiel Instagram, a fait voir le chanteur en train d’assister au match Maroc-Belgique, le 27 novembre dernier, et de fondre en larmes au coup de sifflet du match remporté haut la main par les Lions de l’Atlas face aux Diables rouges belges, sur le score sans appel de 2-0..

Larbi Alaoui