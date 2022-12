Exploit des Lions de l’Atlas: Abdelhamid Sabiri célébré à Francfort

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Consulat général du Maroc à Francfort a organisé, dimanche, une réception en l’honneur du joueur de l’équipe nationale de football, Abdelhamid Sabiri, suite au parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas en Coupe du monde Qatar 2022.

Cet événement a été marqué par la présence notamment des parents de Sabiri et de champions mondiaux et d’anciens joueurs de l’équipe nationale marocaine, tels que Youssef Mokhtari, Abdelaziz Ahanfouf, Mimoun Azaouagh et Aziz Bouhaddouz ainsi que le champion du monde et olympique de Taekwondo, Faysal Ibn Talib.

L’initiative a pour objectif de mettre en avant l’expérience distinguée de Sabiri, qui réside à Francfort et évolue en Italie avec le Sampdoria, en tant qu’exemple de générosité, d’esprit de citoyenneté, de loyauté et de fierté d’appartenir à la patrie, a indiqué la consule générale du Royaume à Francfort, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, citée dans un communiqué du consulat.

L’international marocain est un modèle et source d’inspiration pour la jeunesse marocaine et les générations montantes aussi bien à l’intérieur du Maroc qu’à l’étranger, a-t-elle dit, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une occasion de mettre en avant les leçons et les messages humains qui peuvent être tirés de l’exploit historique de l’équipe nationale lors du Mondial 2022.

De son côté, Abdelhamid Sabiri s’est dit fier d’avoir contribué à l’exploit historique des Lions de l’Atlas lors de cette Coupe du monde, se disant très honoré d’avoir été reçu en audience, aux côtés des autres joueurs de l’équipe nationale, par le roi Mohammed VI.

Il a souligné l’importance des messages qui ont été véhiculés et du rayonnement international du Maroc lors de cet événement planétaire, faisant valoir que la qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde est source de fierté pour tout Marocain.

Pour sa part, le prospecteur de la Fédération royale de football en Allemagne, Adil Boujida, a salué l’initiative du Consulat de rendre hommage au parcours de Abdelhamid Sabiri avec les Lions de l’Atlas au Mondial en tant que membre de la communauté marocaine d’Allemagne, soulignant que le joueur représente une source d’inspiration pour les jeunes joueurs d’origine marocaine.

S.L.