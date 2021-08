Exploit de Soufiane El Bakkali: revivez la cérémonie de remise de la médaille (VIDEO)

Pour la première fois depuis 17 ans, l’hymne national marocain a retenti aux Jeux Olympiques , ce mardi matin à Tokyo, grâce au sacre de Soufiane El Bakkali en 3000m steeple.

Le Marocain est arrivé premier en finale, avec un chrono de 8:08.90, dépassant l’Ethiopien Lamecha Girma et le Kenyan Benjamin Kigen respectivement en 2e et 3e place. Il a mis fin à 40 ans de domination des athlètes kenyans, qui tenaient le monopole de la médaille d’or dans cette course depuis 1980.

El Bakkali a offert au Maroc sa première médaille aux JO de Tokyo, et la première médaille d’or depuis l’édition de 2004 à Athènes, où Hicham El Guerrouj a été doublement médaillé.

M.F.