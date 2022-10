Exclusif. Lions de l’Atlas, religion, enfance… Les confessions du père de Walid Cheddira (VIDEO)

Le père du buteur de l’équipe italienne de la Società Sportiva Calcio Bari, évoluant en série B, nous a dévoilé les raisons pour lesquelles son fils, Walid Cheddira, a choisi de porter les couleurs nationales des Lions de l’Atlas.

Aziz Cheddira, ancien joueur du Raja de Béni Mellal, a ainsi expliqué que Walid, dès son enfance, avait décidé ce que sera son avenir dans son parcours de footballeur international. Il a aussi révélé, dans un entretien exclusif, accordé à Le Site info, que son fils a consenti de nombreux sacrifices pour arriver au niveau footballistique qui est actuellement le sien.

« Le fait qu’il soit parvenu à évoluer au sein du SSC Bari et d’être à la tête des buteurs du championnat italien n’ont pas été chose aisée », a tenu à nous préciser Aziz Cheddira, en évoquant les performances sportives de Walid. Tout en poursuivant que ce qu’ignorent de nombreux Marocains, c’est que son fils compte parmi les meilleurs buteurs au monde et que « les statistiques et les données témoignent de ce fait ».

De même qu’il a souligné qu’il a un autre fils qui optera également à devenir international marocain et que celui-ci dira son nom parmi les footballeurs, qui feront parler d’eux, dans un proche et prometteur avenir, « avec force et en silence ».

A propos de Walid Cheddira, son père a poursuivi que son fils est d’une grande piété et qu’il tient à ne point rater la prière d’Al-Fajr. De surcroît, son investissement religieux et sportif ont incité les dirigeants du SSC Bari à lui permettre d’accomplir ses cinq prières, sans aucun souci, ni refus quelconque, lors des séances d’entraînement de son équipe et, également, lors des rencontres officielles, a conclu Aziz Cheddira, père du Lion de l’Atlas, Walid Cheddira.

L.A.