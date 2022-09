Exclu : Walid Regragui fait appel à Omar Harrak en tant qu’entraineur des gardiens (PHOTO)

À quelques heures de sa nomination en tant que nouveau technicien de l’équipe nationale, Walid Regragui a fait appel à un profil imposant pour les gardiens de but. En effet, l’attention de Regragui s’est portée sur Omar Harrak, qui a grandement aidé Yassine Bounou à atteindre son plein potentiel.

Dans une interview accordée à le Site Info, Walid Regragui a expliqué que Harrak est l’un des meilleurs entraineurs de gardiens de but en Europe, et que la question de son choix ne s’est même pas posée pour lui.

Par ailleurs, Omar Harrak a exprimé sa joie d’occuper ce poste. « la sélection nationale dispose de gardiens de haut niveau, à l’image de Bounou, El Mohammadi, Tagnaouti, Zniti, etc. J’espère que l’on proposera des performances dignes du Maroc au Mondial 2022 du Qatar », a-t-il déclaré à le Site Info.

« Je suis actuellement la personne la plus heureuse et la plus reconnaissante de travailler pour l’équipe nationale de mon pays. Je réalise mon rêve et celui de ma famille, travailler pour mon pays est la plus grande chose. Merci à Walid Regragui pour cette opportunité. Le meilleur est toujours à venir Inshallah », a indiqué le nouvel entraineur des gardiens sur son compte Twitter.

A.O.