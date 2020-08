Europa League: Yassine Bounou dans la « dream team » de la demi-finale

L’international marocain Yassine Bounou, le gardien du FC Séville, figure dans « l’équipe parfaite » des demi-finales de l’Europa League publiée par le site WhoScored. Le portier a présenté une belle prestation lors du match de son équipe contre Manchester United, menant son équipe à la victoire (2-1).

En plus de Bounou, l’équipe parfaite comprend ses coéquipiers Reguilon et Navas, ainsi que 6 joueurs de l’Inter Milan: Godin, De Vrij, Barella, D’Ambrusio, Martinez et Lukaku, ainsi que le duo du Manchester United Pogba et Rashford.

La presse espagnole ainsi que les fans ont largement encensé Yassine Bounou après cette demi-finale. Et des pourparlers seraient en cours à Séville pour transformer son prêt en achat.

M.F.