Euro 2021: le programme complet du premier tour (heures et chaînes)

Plus qu’une seule journée nous sépare du début de l’Euro 2021, la compétition footballistique la plus importante d’Europe. D’abord prévu l’année dernière, l’événement a été reporté pour cette année à cause de la pandémie du coronavirus.

Pour la première fois, la compétition aura lieu dans différentes villes européennes, et non dans un seul pays. Ils s’agit de: Londres, Munich, Bakou, Rome, Saint-Pétersbourg, Bucarest, Amsterdam, Séville, Budapest, Glasgow et Copenhague.

L’Euro 2021 débutera ce vendredi 11 juin par le match d’ouverture Turquie-Italie (groupe A).

Voici le calendrier du premier tour de la compétition :

Groupe A

Vendredi 11 juin (match d’ouverture)

– Turquie-Italie à 20 heures sur beIN Sports 1 et beIN Sports HD 2 Max

Samedi 12 juin

– Pays de Galles-Suisse à 14 heures sur beIN Sports 1

Mercredi 16 juin

– Turquie-pays de Galles à 17 heures sur beIN Sports 1

– Italie-Suisse à 20 heures sur et beIN Sports 1

Dimanche 20 juin

– Suisse-Turquie à 17 heures sur beIN Sports 2

– Italie-pays de Galles à 17 heures sur beIN Sports 1

Groupe B

Samedi 12 juin

– Danemark-Finlande à 17 heures sur beIN Sports 1

– Belgique-Russie à 20 heures sur beIN Sports 1

Mercredi 16 juin

– Finlande-Russie à 14 heures sur beIN Sports 1

Jeudi 17 juin

– Danemark-Belgique à 17 heures sur beIN Sports 1

Lundi 21 juin

– Russie-Danemark à 20 heures sur beIN Sports 2

– Finlande-Belgique à 20 heures sur beIN Sports 1

Groupe C

Dimanche 13 juin

– Pays-Bas – Ukraine à 20 heures sur beIN Sports 1

– Autriche-Macédoine du Nord à 17 heures sur beIN Sports 1

Jeudi 17 juin

– Pays-Bas – Autriche à 20 heures sur beIN Sports 1

– Ukraine-Macédoine du Nord à 17 heures sur beIN Sports 1

Lundi 21 juin

– Macédoine du Nord – Pays-Bas à 17 heures sur beIN Sports 1

– Ukraine-Autriche à 17 heures sur beIN Sports 2

Groupe D

Dimanche 13 juin

– Angleterre-Croatie à 14 heures sur beIN Sports 1

Lundi 14 juin

– Ecosse-République tchèque à 14 heures sur beIN Sports 1

Vendredi 18 juin

– Croatie-République tchèque à 17 heures sur beIN Sports 1

– Angleterre-Ecosse à 20 heures sur beIN Sports 1

Mardi 22 juin

– Croatie-Ecosse à 20 heures sur beIN Sports 2

– République tchèque-Angleterre à 20 heures sur beIN Sports 1

Groupe E

Lundi 14 juin

– Espagne-Suède à 20 heures sur beIN Sports 1

– Pologne-Slovaquie à 17 heures sur beIN Sports 1

Vendredi 18 juin

– Suède-Slovaquie à 14 heures sur beIN Sports 1

Samedi 19 juin

– Espagne-Pologne à 20 heures sur beIN Sports 1

Mercredi 23 juin

– Slovaquie-Espagne à 17 heures sur beIN Sports 1

– Suède-Pologne à 17 heures sur beIN Sports 2

Groupe F



Mardi 15 juin

– Hongrie-Portugal à 17 heures sur beIN Sports 1

-France-Allemagne à 20 heures sur beIN Sports 1

Samedi 19 juin

– Portugal-Allemagne à 17 heures sur M6 et beIN Sports 1

-Hongrie-France à 20 heures sur beIN Sports 1

Mercredi 23 juin

– Allemagne-Hongrie à 20 heures sur beIN Sports 2

-Portugal-France à 20 heures sur beIN Sports 1.

M.F.