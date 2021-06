Euro 2021: la Belgique écrase la Russie (VIDEO)

La Belgique a parfaitement lancé son Euro par une large victoire 3-0 face à la Russie, ce samedi soir à Saint-Pétersbourg, pour le compte du deuxième match du groupe B.

Les Diables rouges se sont imposés grâce à un doublé du buteur de l’Inter Milan Romelu Lukaku à la 10e et la 88e minute et une réalisation du défenseur Thomas Meunier à la 34e minute.

Sans Kevin De Bruyne, blessé, et avec un Eden Hazard seulement entré en jeu à la 72e minute, la Belgique réussit son entrée en lice lors de ce championnat d’Europe dont elle est l’un des principaux favoris. Elle prend la tête du groupe B avec 3 points, devant la Finlande, qui s’est imposée 0-1 face au Danemark plus tôt dans la journée à Copenhague dans le premier match de la poule. Le Danemark et la Russie suivent avec 0 point.

Les Diables Rouges joueront leur deuxième match face au Danemark jeudi à Copenhague (18 h).

L’Euro 2020, reporté d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, a officiellement débuté vendredi avec le match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie au Stadio Olimpico de Rome.

Le championnat, qui a un format inédit cette année, va se dérouler jusqu’au 11 juillet dans 11 villes européennes différentes avec du public dans les stades, le plus souvent en jauge réduite.

