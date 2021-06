Euro 2020: Ronaldo offre la victoire au Portugal face à la Hongrie (VIDEO)

Le Portugal, tenant du titre, a dominé la Hongrie sur le score de 3 buts à 0, ce mardi à Budapest, avec un doublé de Cristiano Ronaldo.

Raphaël Guerreiro a ouvert le score pour le Portugal à la 84 e minute avant que Ronaldo ne creuse l’écart sur penalty (87e) et un second but dans les arrêts de jeu de la rencontre (90+2e).

A la faveur de son doublé, la star de la sélection portugaise est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec un total de onze buts, soit un de plus que le Français Michel Platini.

La seconde affiche du groupe F oppose l’Allemagne à la France à Munich.

JL