Euro 2020: plus de 60.000 supporters aux demi-finales et la finale à Londres

Plus de 60.000 supporters seront autorisés à assister aux demi-finales et à la finale du Championnat d’Europe de football (Euro 2020), qui seront disputées les 6, 7 et 11 juillet, au stade de Wembley à Londres, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

Ce sera « la plus grande foule rassemblée pour un évènement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni », a réagi le gouvernement dans un communiqué.

« Je suis reconnaissant envers le Premier ministre et le gouvernement britannique pour leur travail acharné pour conclure cet arrangement avec nous pour faire de la fin de ce tournoi un grand succès à Wembley », a souligné pour sa part le président de l’Union des associations européennes de football (UEFA), Aleksander Ceferin, cité par le communiqué.

Pour entrer dans le stade, les spectateurs devraient fournir un test PCR négatif ou une preuve d’une vaccination complète, 14 jours avant le match, a précisé le gouvernement après plusieurs jours d’incertitudes quant à l’assouplissement des restrictions de circulations liées au Covid-19 pour les 2.500 VIP qui devraient assister à la finale.

En raison d’une poussée inquiétante du variant Delta, découvert pour la première fois en Inde, la presse britannique avait évoqué auparavant une potentielle délocalisation des demi-finales et de la finale à Budapest (Hongrie), qui connaît une nette amélioration de la situation sanitaire.

Pour les trois matches du groupe D de l’Angleterre au premier tour, la jauge est limitée à 22.500 spectateurs, soit environ 25% de la capacité du stade.

