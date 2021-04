Euro 2020: les spectateurs feront leur retour dans les stades

Bonne nouvelle pour les amoureux du football européen. L’UEFA a annoncé vendredi 9 avril que les spectateurs vont faire leur retour dans les stades à l’occasion de l’EURO 2020, qui aura lieu cet été.

Dans un communiqué publié par l’instance footballistique, elle explique qu’à « l’heure actuelle, huit pays organisateurs ont confirmé la capacité de leurs stades selon leurs prévisions concernant l’amélioration de la situation sanitaire sur leurs territoires respectifs aux mois de juin et juillet ».

Il s’agit d’Amsterdam, de Baku, de Bucarest, de Budapest, de Copenhague, de Glasgow, Londres et Saint-Pétersbourg.

Et d’ajouter que les quatre villes restantes, à savoir Munich, Rome, Bilbao et Dublin « ont jusqu’au 19 avril pour fournir des informations supplémentaires concernant leurs plans ».

Rappelons, par ailleurs, que la compétition européenne aura lieu entre le 11 juin et le 11 juillet 2021.

🏆 ICYMI: Fans will be allowed to attend #EURO2020 matches with eight host cities confirming their maximum stadium capacities.

Full info: 👇

— UEFA (@UEFA) April 10, 2021