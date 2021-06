Euro 2020: les joyeuses retrouvailles entre Ronaldo et Benzema (VIDEO)

Le choc du groupe F de la phase de groupes de l’Euro 2020, entre la France et le Portugal, a marqué des retrouvailles entre les deux anciens coéquipiers du Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs ont longtemps été le fer de lance de l’attaque merengue, et ont contribué à plusieurs sacres, notamment les trois titres consécutifs en Ligue des Champions.

Plusieurs scènes ont rassemblé les deux joueurs en marge du match entre leurs sélections respectives. On les voyait notamment faire des accolades amicales, discuter avec allégresse avant le début et après la fin du match, et s’échanger les maillots à la mi-temps.

Ces images ont été largement diffusées par les internautes sur les réseaux sociaux, et ont particulièrement charmé les supporters merengue, heureux de voir les retrouvailles entre deux légendes du club.

À noter que les deux joueurs ont été les uniques auteurs des buts de leurs équipes, lors de ce match qui s’est soldé par un match nul (2-2).

M.F.