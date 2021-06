Euro 2020: le message de Mbappé après l’élimination de la France (PHOTO)

A la surprise générale, la France a quitté prématurément l’Euro 2020, après une défaite contre la Suisse. Le temps réglementaire et les prolongations se sont terminés sur un nul (3-3). Les deux équipes ont eu donc recours aux tirs au but, qui ont accordé la victoire à la Suisse après un tir raté de Kylian Mbappé.

Ce dernier a adressé, sur son compte twitter, un message aux Français suite à cette élimination, exprimant sa tristesse et ses regrets. « Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination. Nous n’avons pas pu atteindre notre objectif », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous, les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et d’avoir toujours cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir ».

M.F.