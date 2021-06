Euro 2020: la Croatie concède le nul face à la République tchèque (VIDEO)

La Croatie et la République Tchèque se sont quittées, ce vendredi, sur un match nul 1 à 1, lors de la 2ème journée du Championnat d’Europe de football (Euro 2020), disputée au stade de Hampden Park à Glasgow (Ecosse).

Ce début de compétition sera décidément bien compliqué pour les Croates, déjà battus par l’Angleterre lors de leur entrée en lice (1-0), alors que la tendance semble plus favorable aux Tchèques, sortis vainqueurs de leur premier match contre l’Ecosse (2-0).

Après une première partie plutôt décevante pour les vice-champions du monde, les Tchèques ont mené logiquement à la pause suite à un pénalty de Patrick Schick, son troisième but du tournoi.

Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les Croates se sont montrés plus offensifs et ont réussi à égaliser grâce à un but d’Ivan Perisic, juste après le retour des vestiaires.

Les deux équipes joueront ainsi leur avenir mardi, contre l’Ecosse pour la Croatie, et l’Angleterre pour la République tchèque.

Avec 4 points, la République tchèque est presque qualifiée, alors que la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde, ne compte qu’un seul point. Il faudra donc qu’elle batte l’Ecosse lors de le la dernière journée pour espérer finir parmi les 4 meilleurs troisièmes de groupe.

NZ