Euro 2020: ce que Ronaldo et Benzema se sont dit

Le match du groupe F de la phase de groupes de l’Euro 2020, entre la France et le Portugal, a été marqué par les retrouvailles entre les deux anciens coéquipiers du Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs ont été pendant neuf saisons le fer de lance de l’attaque merengue, et ont contribué à plusieurs sacres, notamment les trois titres consécutifs en Ligue des Champions.

Chacun des deux joueurs a marqué un doublé pour sa sélection respective lors du match. En marge de celui-ci, les deux anciens compagnons d’armes ont eu une longue discussion. Benzema est revenu sur les échanges entre les deux hommes lors d’une conférence de presse.

« Ça fait plaisir de le revoir. On a joué huit-neuf ans tous les deux au Real Madrid, on a marqué des buts, gagné des trophées. On a échangé, on s’est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection. Surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence », a confié le Français.

M.F.