Euro 2020: 49 arrestations et 19 blessés dans des actes de hooliganisme à Londres (PHOTOS)

La police britannique a annoncé que 49 personnes ont été arrêtées, et 19 membres des forces de l’ordre ont été blessés suite à des actes de hooliganisme ayant accompagné la finale de l’Euro 2020, qui s’est déroulée dimanche au stade Wembley, à Londres. La sélection britannique a perdu sur ses terres face à l’équipe d’Italie suite à une séance de tirs au but.

Des actes de vandalisme ont eu lieu avant et après la fin du match. La police britannique indique que jusqu’aux premières heures de ce lundi, 49 personnes ont été arrêtées « pour divers crimes ». « 19 de nos agents ont été blessées alors qu’ils affrontaient des foules violentes », peut-on lire sur le compte twitter de la police londonienne.

La police a toutefois salué « les dizaines de milliers de supporters qui ont fait preuve de fair-play et de responsabilité ». A noter que suite à cette victoire, l’Italie a remporté le deuxième Euro de son histoire.

M.F.

Our policing operation for the #Euro2020 final is drawing to a close. Thank you to the tens of thousands of fans who had good spirits and behaved responsibly.

We made 49 arrests during the day for a variety of offences. We will have officers on hand throughout the night.

— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 12, 2021