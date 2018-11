Etoile Sahel-WAC: à quelle heure et sur quelle chaine?

Mais sûr qu’à Sousse, le WAC sera motivé bien que fragilisé. Pour René Girard & Co, revenir bredouille de Tunisie ne ferait qu’alimenter la grogne du public wydadi. Ce dernier a déjà vu son équipe favorite sortir prématurément de deux compétitions majeures, l’une continentale, la Ligue Africaine des Champions et l’autre nationale, la Coupe du Trône et sur lesquelles il misait beaucoup. D’un troisième revers, il ne resterait au WAC que les yeux pour pleurer.

Lors de l’aller de ce derby maghrébin disputé le 27 octobre au Complexe Mohammed V dernier sous une pluie battante, les deux équipes s’étaient quittés dos-à-dos sur un nul vierge. Ce sera un arbitre irakien Mouhanad Kassim qui officiera cette rencontre sur la pelouse du stade Olympique de cette ville côtière et portuaire de l’Est de la Tunisie, Sousse. A l’issue de ce nocturne qui s’annonce palpitant, il sera donné aux spectateurs et aux téléspectateurs qui suivront cette confrontation sur la chaîne émiratie Abu Dhabi Sports 1, de voir l’un des deux grands favoris de ce tournoi plier bagages.