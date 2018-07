Et voici le plus beau but du Mondial 2018 (VIDEO)

Bravo @BenPavard28 !! ⚽🙌🇫🇷 Vous avez été des milliers à décider que sa demi-volée était le plus beau but de la Coupe du Monde la FIFA 2018 !

Le but de Pavard est donc premier, devant le coup franc du Colombien Juan Quintero contre le Japon (1-2) et la frappe lointaine de Luka Modric contre l’Argentine (3-0).