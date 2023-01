Et si Messi rejoignait Ronaldo en Arabie Saoudite ?

Les médias parlent massivement du sujet et Ibrahim Al Kassim, secrétaire général à la fédération saoudienne de football ne nie pas totalement la rumeur. « Pour le moment, je ne peux rien vous dire sur cette possibilité mais je ne vous cache pas mon envie de voir Lionel Messi évoluer dans le championnat saoudien », dit-il. « La fédération travaille toujours pour faire évoluer le football dans le pays et bien sûr que l’on voudrait réunir à nouveau Messi et Ronaldo dans le même championnat », ajoute Ibrahim Al Kassim.

Cependant, le responsable saoudien souligne que Messi n’a pour l’heure reçu aucune offre pour rejoindre un club saoudien. Rappelons que le Paris SG réfléchit également sérieusement à la prolongation de contrat de l’Argentin. Le quotidien espagnol Marca a souligné que Jorge Messi, (père et agent de Lionel) et le club parisien se sont mis d’accord sur tous les points du nouveau contrat et il ne reste que quelques petits détails avant de faire l’annonce officielle.

Rappelons que Messi et Ronaldo se sont retrouvés jeudi soir pour un match amical à Riyadh. Les deux légendes ont marqué et la rencontre s’est soldée par une victoire du PSG par 5 buts à 4.