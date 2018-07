Et le meilleur joueur de la Coupe du monde 2018 est…

Le milieu croate, Luka Modric, a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2018, alors que l’attaquant français Kylian Mbappé a été élu meilleur jeune de la compétition planétaire.

⚽️ #CRO captain @lukamodric10 is the best player of the 2018 @FIFAWorldCup in Russia!

👏 Congratulations to the #WorldCup Golden Ball winner! #BeProud #Croatia #WorldCupFinal #Vatreni🔥 pic.twitter.com/IR5T2xljrd

— HNS | CFF (@HNS_CFF) July 15, 2018