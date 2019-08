EST-WAC: une réunion importante prévue mercredi

La finale EST-WAC continue de faire parler d’elle. La commission de discipline auprès de la CAF se réunira mercredi 7 août pour examiner le dossier, rapporte la fédération tunisienne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce lundi 5 août.

Et d’ajouter que “la commission de discipline a envoyé deux correspondances à la FTF et à l’EST dimanche 4 août 2019 pour leur annoncer qu’un dossier a été ouvert sur la possible transgression des articles 82, 83 et 151 du code disciplinaire de la CAF”. Toutes les parties concernées prendront part à cette réunion prévue ce mercredi.

Rappelons que dans un communiqué diffusé mercredi 31 juillet, la Formation du TAS en charge de cette affaire avait considéré que le Comité Exécutif de la CAF n’était pas compétent pour ordonner que la finale retour soit rejouée et avait décidé d’annuler la décision attaquée.

Dans un communiqué rendu public, la CAF avait indiqué que “dans le cadre du dossier relatif aux recours respectifs du Wydad Athlétic Club (Maroc) et de l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) contre la décision du Comité Exécutif de la CAF du 5 juin 2019 de faire rejouer le match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2018-2019 ; le TAS a rendu une sentence partielle ce 31 juillet 2019”.

“La formation du TAS a annulé la décision du 5 juin 2019 pour des raisons de forme uniquement. La formation arbitrale a décidé de laisser les organes compétents de la CAF se prononcer sur les questions disciplinaires y compris la décision de rejouer le match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF, le cas échéant”, avait ajouté le communiqué.

Disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l’injustice dont l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable. Il avait en effet refusé d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.

A.K.A.