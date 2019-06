EST-WAC: une réunion du comité exécutif d’urgence prévue mardi

Suite au scandale de la finale retour de la Ligue des Champions, le président de la CAF Ahmad Ahmad a convoqué une réunion du comité exécutif d’urgence, qui sera tenue mardi 4 prochain, annonce un communiqué de la CAF.

“Suite aux événements survenus lors du match WAC-EST comptant pour la finale retour TOTAL CAF CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019 et après l’arrêt du match, le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad décide de provoquer un Comité Exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre”, lit-on sur le communiqué.

Les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre le match après le refus de l’arbitre de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute, qui a été annulé pour un hors-jeu qui ne l’était pas.

Le WAC était mené au score (1-0) depuis la 41ème minute après un but de Youssef Belaili. Le match aller, disputé le 24 mai dernier à Rabat, s’était soldé par un nul (1-1).

Après avoir égalisé à la 58ème minute de jeu, les Rouges ont été surpris par la décision de l’arbitre gambien Bakary Gassama qui a refusé le but, pourtant valable, de Walid Karti. L’arbitre, malgré les protestations des joueurs, a expliqué sa décision du fait que le but était hors-jeu et a même refusé de consulter la VAR qui, selon lui, était en panne. La page officielle de l’Espérance de Tunis a également annoncé que «la VAR est défectueuse depuis le début du match».

Tentant de prendre les choses en main, le président de la CAF Ahmad Ahmad est descendu sur la pelouse, accompagné du président des Rouges Said Naciri. Et il semblerait que les propos échangés lors de cette discussion ont provoqué la colère de l’entraîneur du WAC Faouzi Benzarti qui a failli en venir aux mains avec l’un des responsables tunisiens.

1h30 après l’interruption, l’arbitre a finalement décidé de mettre un terme à la rencontre. Le match ne sera pas rejoué et l’Espérance de Tunis est déclarée vainqueur de cette Ligue des Champions. Le football africain touche le fond.

A.K.A.