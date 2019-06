EST-WAC: un responsable de l’Espérance tacle le Wydad

Le secrétaire général de l’Espérance de Tunis Farouk Katou a annoncé qu’une nouvelle commission a été constituée au sein du club après la décision de la CAF de faire rejouer la finale de la Ligue des Champions face au Wydad Casablanca.

Contacté par Le Site info, le responsable a indiqué que cette commission se chargera du côté légal pour défendre les droits de l’Espérance puisque «le club mérite d’être sacré champion d’Afrique».

Farouk Katou a toutefois refusé de dévoiler davantage de détails à ce sujet ou encore de confirmer la décision du club tunisien de ne pas rejouer la finale, comme annoncé par plusieurs médias, précisant que ladite commission et le président du club sont les seules parties habilitées à trancher dans cette affaire.

Concernant la décision du WAC de saisir le TAS, le secrétaire général l’a qualifiée d’«étrange» et souligné que le club marocain est responsable de cette «mascarade».

«Je ne comprends toujours pas ce que cherche le Wydad. Ils sont responsables de l’interruption de la rencontre et veulent saisir le TAS. C’est totalement illogique. Ils n’ont pas le droit d’être sacrés champions», a-t-il affirmé.

Rappelons que selon Sputnik, le membre du bureau directeur de l’EST Walid Al Arem a indiqué à la presse tunisienne que Taraji refuse de rejouer le match. Et d’ajouter que l’EST a mérité le titre et que le club saisira le TAS et la FIFA pour faire valoir ses droits.

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé au terme d’une réunion d’urgence de son comité exécutif à Paris, de faire rejouer le match entre le WAC de Casablanca et l’Espérance de Tunis (EST) comptant pour la finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique.

Le match sera rejoué après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sur un terrain hors Tunisie, avait indiqué à la presse le conseiller du président de la CAF, Hédi Hamel, en précisant que l’EST devra restituer le Trophée et les médailles qui lui ont été remis.

