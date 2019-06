EST-WAC: un expert fustige la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) est le premier responsable des incidents qui ont entaché la finale-retour de la Ligue des champions d’Afrique entre le Wydad Casablanca et l’Espérance de Tunis, disputée vendredi au stade olympique de Radès, a affirmé l’expert égyptien de l’arbitrage, Gamal El-Ghandour.

Cette finale a été émaillée d’incidents polémiques à cause de l’annulation d’un but égalisateur en faveur du WAC à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu, alors que les Rouges et blancs étaient menés au score (0-1), et son interruption pendant près de 90 minutes, avant que l’arbitre gambien Bakary Gassama n’annonce la fin de la rencontre en proclamant l’Espérance vainqueur.

“La responsabilité de la défaillance de l’arbitrage vidéo incombe principalement à la CAF, ainsi qu’aux responsables de la société chargée de la technique de la VAR”, a souligné l’ancien arbitre international dans une déclaration à l’agence MAP.

Pour El-Ghandour, les joueurs du Wydad avaient le droit de s’opposer à l’absence de la VAR, d’autant plus que la finale-aller disputée au Maroc s’est déroulée sans incidents, ce qui élimine, selon lui, “le principe de l’égalité des chances entre les deux équipes”.

“Le monde a suivi ce qui s’est passé dans le stade de Radès, après l’intervention des responsables des clubs et de la CAF pour trouver une solution à la crise”, a-t-il poursuivi, ajoutant que l’absence de la technique de la VAR a provoqué une crise entre les deux équipes.

Le but marqué par le Wydad est “valable”, a estimé l’ancien arbitre égyptien, notant que le but a été annulé par l’arbitre assistant et non par le Gambien Bakary Gassama.

Par ailleurs, El-Ghandour s’est interrogé également sur l’absence de la salle des arbitres de la VAR qui devrait, en principe, informer l’arbitre sur la validité du but même en cas de dysfonctionnement de l’écran de la VAR située à l’intérieur du stade.

Samedi, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé, en coordination avec le bureau dirigeant du Wydad de Casablanca (WAC), de saisir la FIFA et le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour apporter toutes les réserves et la documentation au sujet de la finale-retour de la Ligue des champions d’Afrique contre l’Espérance de Tunis (EST).

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de convoquer un comité exécutif d’urgence le 4 juin, suite aux évènements survenus lors de cette finale.

“Le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad décide de provoquer un Comité Exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre”, a annoncé la CAF dans un communiqué.

S.L. (avec MAP)