EST-WAC: suivez la finale en direct (Ligue des Champions)

Le Wydad de Casablanca (WAC) jouera, ce vendredi au Stade Radès, la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique contre le tenant du titre, l’Espérance sportive de Tunis (EST), en vue de récupérer le titre qu’il a glané en 2017.

Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à partir de 21h00 (GMT). Le match sera diffusé sur BeIN Sports HD1 et BeIN Sports HD2.

Une rencontre difficile attend les Casablancais qui ont rallié la capitale tunisienne mercredi à bord d’un avion spécial en provenance de Casablanca, avec une délégation de 45 membres, conduite par le président du club Saïd Nasiri.

La mission du WAC sera accrue, après le résultat du match aller qui s’est soldé par un nul (1-1) et une grosse polémique accompagnant les décisions de l’arbitre égyptien Gehad Grisha, suspendu mardi pour six mois à cause d’un “mauvais rendement” lors de cette rencontre. Le technicien tunisien du WAC, Faouzi Benzarti a travaillé sur l’aspect mental avec des Rouge et Blanc, appelés à dépasser la frustration causée par l’injustice du match aller au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat et un résultat pas vraiment en leur faveur. Tout cela pourrait constituer une motivation supplémentaire pour les joueurs du Wydad qui auront à cœur de prendre leur revanche face à la formation qui les avait privés du titre africain en 2011.

Cette rencontre, à l’instar de toutes les confrontations de ce calibre, se jouera très certainement sur des détails techniques, surtout avec l’absence de trois titulaires indiscutables côté espérantiste, à savoir Chamseddine Dhaouadi, Ghilane Chalali et Moez Ben Cherifia, ainsi que de Brahim Nakach côté wydadi.

Le WAC a besoin d’une victoire ou d’un nul (2-2 et plus) afin d’être sacré pour la troisième fois de son histoire (1992 – 2017), tandis que les Tunisiens peuvent se contenter d’un nul blanc pour engranger leur deuxième titre consécutif. Le WAC et l’EST se sont affrontés à huit reprises par le passé dont quatre en Ligue des champions, deux en coupe des coupes africaines et deux en coupe arabe des clubs champions.

Lien du match en direct: Espérance-Wydad de Casablanca à 21H00