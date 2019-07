EST-WAC: Said Naciri convoqué par le TAS

La finale EST-WAC continue d’alimenter la polémique. Alors que le verdict du TAS est prévu au plus tard le 30 juillet prochain, le président du Wydad, Said Naciri, sera entendu par le tribunal dans les jours qui viennent.

En effet, le patron des Rouges et Blancs se rendra à Lausanne en Suisse, samedi 27 juillet, pour assister à deux audiences au TAS. Il devra livrer sa version des faits, et défendre le club bidaoui. Le président de l’EST Hamdi Meddeb débarquera également en Suisse et sera entendu par le TAS.

C’est ce qu’a annoncé la chaîne Arryadia sur son compte twitter affirmant que c’est le TAS qui a demandé à Naciri d’être présent lors des audiences. Et d’ajouter que le verdict final sera prononcé, comme prévu, le mardi 30 juillet.

Notons que le président du Wydad de Casablanca (WAC), Saïd Naciri, avait annoncé qu’il a saisi la Fédération internationale de Football et le tribunal arbitral du sport (TAS) à propos du “massacre arbitral” lors de la finale-retour de la Ligue des champions d’Afrique contre l’Espérance de Tunis (EST), disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis). Les Tunisiens ont fait de même et ont porté plainte auprès du TAS.

La Confédération africaine de football (CAF) avait décidé au terme d’une réunion d’urgence de son comité exécutif à Paris, de faire rejouer la finale.

Le match sera rejoué après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sur un terrain hors Tunisie, avait indiqué à la presse le conseiller du président de la CAF, Hédi Hamel.

Disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l’injustice dont l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable. Il avait en effet refusé d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.

