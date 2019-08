EST-WAC: les Tunisiens mettent la pression sur la CAF

Les Tunisiens mettent la pression sur la CAF. L’avocat de l’EST, Ali Abbes, a réagi au verdict du Tribunal arbitral Sportif (TAS) sur les réseaux sociaux.

L’avocat du club tunisien a tout d’abord expliqué que l’EST a contesté la décision de la CAF en raison notamment de “l’incompétence du bureau exécutif”. Et d’ajouter: “Il est normal que cette affaire soit examinée par une commission compétente. L’Espérance avait hier un match à rejouer. Aujourd’hui, elle gagne l’affaire et remonte sur le podium”.

Et ce n’est pas tout. Ali Abbes a souligné que “la CAF doit être responsable et doit oublier l’idée de rejouer le match”.

Rappelons que dans un communiqué diffusé ce mercredi 31 juillet, la Formation du TAS en charge de cette affaire avait considéré que le Comité Exécutif de la CAF n’était pas compétent pour ordonner que la finale retour soit rejouée et avait décidé d’annuler la décision attaquée.”Les appels des deux clubs sont donc partiellement admis pour cette raison. En revanche, toutes les autres conclusions prises par le WAC sont définitivement rejetées, tandis que celles de l’EST seront traitées dans la sentence finale”, a toutefois annoncé le Tribunal.

Et d’ajouter: “Concrètement, il appartient désormais aux organes compétents de la CAF de se pencher sur les incidents survenus dans le stade de Radès le 31 mai 2019, de prendre le cas échéant toute sanction disciplinaire adéquate, et en conséquence de décider si le match retour de la Ligue des Champions CAF 2018/19 doit être rejoué ou non. La Formation du TAS, ayant annulé la décision du Comité Exécutif de la CAF pour des raisons formelles, a décidé de renvoyer aux organes compétents de la CAF les questions de la répétition du match retour de la finale et de la procédure disciplinaire actuellement en cours devant la CAF. Cette dernière n’étant pas de la compétence du TAS dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage”.

Disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l’injustice dont l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable. Il avait en effet refusé d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.

