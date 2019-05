EST-WAC: les réactions des Wydadis après le massacre arbitral (PHOTOS)

L’Espérance de Tunis a été proclamée vainqueur de la Ligue des champions africaine face au Wydad de Casablanca après l’interruption de la finale retour pour des problèmes d’arbitrage.

Les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre le match après le refus de l’arbitre de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute, qui a été annulé pour un hors-jeu qui ne l’était pas.

Sur la Toile, les supporters du WAC n’ont pas caché leur colère. Indignés, ils ont dénoncé les cafouillages de la CAF et appelé les responsables des Rouges à réagir à ce massacre arbitral qui les a privés de ce sacre.

N.K

Vous venez d’assister à l’un des plus gros scandale de l’histoire du foot africain. Un but est injustement refusé au WAC mais la Var est défectueuse et ne peut pas le prouver ! Et c’est dans le plus grand des calmes que Gassama donne la victoire à l’EST après 1h30 d’attente… 🤨

Comme par hasard, le VAR Tunisien est en panne et comme par hasard on refuse encore un but au WAC (aller et retour ) et on donne la victoire aux tunisiens après plus d'une heure d'attermoiement alors qu'il restait plus de 30 mn à jouer.FIFA/TAS ??? https://t.co/nQRBkpsWry

— Kebir Tah (@KebirTah) June 1, 2019