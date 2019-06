EST-WAC: les internautes marocains tirent à boulets rouges sur Chawali

Le WAC a “perdu” la finale de Ligue des Champions, vendredi contre l’Espérance sportive de Tunis (EST), au terme d’un massacre arbitral qui restera à tout jamais gravé dans l’histoire du football africain. Le club tunisien a été proclamé vainqueur après l’interruption du match à cause du non-fonctionnement de la VAR.

Tous les amoureux du ballon rond ont dénoncé ce qui s’est passé lors de cette finale controversée, sauf l’EST bien évidemment. Après tout, si les fans de l’Espérance ont tous les droits de crié victoire, les journalistes, quant à eux, devraient toutefois faire preuve d’objectivité et de neutralité. Cela n’a malheureusement pas été le cas d’Issam Chawali.

Le célèbre commentateur tunisien de beIN Sports, qui était aux commandes lors de ce choc, a également fermé les yeux sur les fautes grotesques de l’arbitre Bakary Gassama. Lui aussi a estimé que le but d’égalisation du WAC n’était pas valable. Il a certes admis qu’il n’y a pas hors jeu mais plutôt une faute de Karti sur le défenseur. Ses prises de position lui ont valu une pluie de critiques.

Chawali a tenu à féliciter l’Espérance sur ses réseaux sociaux et les internautes n’ont pas manqué de critiquer son manque de professionnalisme et certains l’on même traité de “traître” et d'”hypocrite”.

Notons que les joueurs du Wydad avaient refusé de reprendre le match après le refus de l’arbitre de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute de jeu, qui a été annulé pour un hors-jeu qui ne l’était pas. Après plus de 50 minutes, l’arbitre a donc décidé de déclaré forfait pour le WAC et offrir le titre aux Tunisiens.

N.K.