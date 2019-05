EST-WAC: le but valable du Wydad refusé par l’arbitre (VIDÉO)

Ça chauffe entre le Wydad et l’Espérance de Tunis qui s’affrontent en finale de la Ligue des Champions, sur la pelouse du stade olympique de Radès en Tunisie.

Les deux clubs se sont livrés un combat acharné en première mi-temps qui s’est soldé par un but des Tunisiens. Youcef Belaili est en effet parvenu à donner l’avantage aux Tunisiens à la 41e minute de la rencontre. Au retour des vestiaires, les hommes de Faouzi Benzarti ont tenté de revenir dans le match.

Le Wydad a finalement inscrit un but d’une tête de Walid El Karti en début de première mi-temps, mais l’arbitre de la rencontre, Bakary Gasssama, a refusé le but, pourtant valable. Et une situation insolite est arrivée: le match est interrompu depuis plus de 45mn! L’arbitre refuse d’utiliser l’arbitrage vidéo (prétextant une panne de dernière minute!), tandis que les Wydadis refusent de poursuivre la rencontre. L’ambiance est tendue à Radès. “Ce n’est pas une très bonne pub pour le football africain”, a lancé le commentateur de Bein Sport en français.

