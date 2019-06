EST-WAC: la finale pourrait être rejouée

Bonne nouvelle pour les supporters du Wydad Casablanca. La Fédération royale marocaine de football compte demander officiellement, mardi prochain, que la finale de la Ligue des champions ayant opposé les Rouges à l’Espérance de Tunis soit rejouée. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche 2 juin la chaîne Arryadia sur son compte Instagram, précisant que l’instance va exiger que le match ait lieu sur un terrain neutre.

Par ailleurs, la FRMF aurait reçu des garanties de la part de la CAF, après la «mascarade» de Radès. Le président de l’instance africaine Ahmad Ahmad a en effet provoqué un Comité exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre.

A ce propos, le journal espagnol AS a indiqué que le Wydad Casablanca pourrait avoir gain de cause vu les points forts qui constituent son dossier. Le média a souligné que la CAF, pour redorer son blason, s’apprête à faire rejouer la finale en un seul match et sur un terrain neutre. La même source a précisé que la finale devrait être rejouée aux Emirats Arabes Unis ou au Qatar, à huis clos. D’après des médias marocains, rapporte la même source, cette rencontre devrait avoir lieu en Algérie ou en France.

Rappelons que les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre le match après le refus de l’arbitre de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute, qui a été annulé pour un hors-jeu qui ne l’était pas.

1h30 après l’interruption, l’arbitre gambien Bakary Gassama a finalement décidé de mettre un terme à la rencontre et l’Espérance de Tunis est déclarée vainqueur de cette Ligue des Champions.

N.M.