EST-WAC: ce que peut décider la réunion urgente de la CAF

Après la finale de la honte de ce vendredi funeste du 31 mai de triste mémoire, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé la tenue d’une réunion urgente, ce mardi 4 juin, dans la capitale française. A l’heure où nous mettions en ligne, nous apprenons que la réunion est déjà en cours. A signaler que cet évènement, à la portée d’une sensibilité à fleur de peau (de ballon rond!) se tient la veille du Congrès de la FIFA, toujours à Paris.

Que pourrait engendrer cette réunion comme décisions concernant la mascarade arbitrale ayant offert gracieusement et malhonnêtement le trophée continental à l’équipe tunisoise? Quelles “issues réglementaires”, selon les termes de la CAF, réservera-t-on à cette rencontre subliminale?

Le site institutionnel de l’entreprise hexagonale “Orange” nous donne les premiers éléments de l’équation. Ainsi, l’un des sponsors officiels de la CAF, dans une publication concernant le match de la honte maghrébo-africaine, affirme que plusieurs décisions sont envisageables.

La réunion urgente de l’instance dirigeante du football africain pourrait décider de faire rejouer la finale retour entre l’EST et le Wydad de Casablanca. Et ce, en déclarant que le match s’était terminé sans vainqueur, au Stade olympique de Radès. Dans ce cas de figure, la date et le lieu de cette ultime rencontre resteront à définir. La CAF pourrait aussi décider, purement et simplement, l’annulation du sacre de l’Espérance sportive de tunis.

Voila les deux options principales prévues par “Orange”. Sans doute, y en aurait-il d’autres. Qui peut le savoir? Les voix de la CAF ne sont-elles pas aussi impénétrables que celles du Seigneur? Quelque chose de louche n’est-elle pas en train de se tramer, visant Ahmad Ahmad, d’après ses propres doutes et craintes, dans sa récente déclaration à l’hebdomadaire sportif marocain “Al Mountakhab?

Larbi Alaoui