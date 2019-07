EST-WAC: ce qu’a dit Fouzi Lekjaa après le verdict du TAS

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annulé la décision du comité exécutif de la CAF de faire rejouer la finale retour de la Ligue des Champions entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis.

Dans une déclaration accordée à Radio Mars, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, est revenu sur ce verdict. Le patron de l’instance dirigeante du football national a tout d’abord expliqué que la décision finale sera prise dans quelques jours et que le Wydad doit être prêt sportivement jusqu’au dernier moment.

Et d’ajouter: “A tous les Wydadis. Je serai le premier à défendre les intérêts du club. D’ici la fin de la semaine, le comité de discipline examinera le sujet et prendra une décision. En tant que membre de la CAF, j’estime qu’il n’y avait pas d’égalité des chances entre les deux équipes et qu’il est temps de changer certaines choses dans un système enlisé dans la corruption depuis des décennies… J’espère que l’équipe sera prête physiquement pour rejouer le match”.

Rappelons que dans un communiqué diffusé ce mercredi 31 juillet, la Formation du TAS en charge de cette affaire a considéré que le Comité Exécutif de la CAF n’était pas compétent pour ordonner que la finale retour soit rejouée et a décidé d’annuler la décision attaquée.”Les appels des deux clubs sont donc partiellement admis pour cette raison. En revanche, toutes les autres conclusions prises par le WAC sont définitivement rejetées, tandis que celles de l’EST seront traitées dans la sentence finale”, a toutefois annoncé le Tribunal.

Disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l’injustice dont l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable. Il avait en effet refusé d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.

A.K.A.