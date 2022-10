Esprit de groupe, ambitions pour le Mondial, les cas Hamdallah et Ennesyri… Walid Regragui dit tout (VIDEO)

Invité ce 16 octobre sur le plateau de l’émission ʺMa’a Erramdaniʺ sur 2M, le nouveau sélectionneur national a partagé sa vision sur beaucoup de sujets qui tiennent à cœur les fans du football marocain et des Lions de l’Atlas.

Walid Regragui a répondu en toute sincérité sur le cas de l’attaquant de l’Ittihad FC, Abderrazak Hamdallah en déclarant que la porte est toujours ouverte aux joueurs qui démontreront leur apport à la sélection nationale avant le deadline fixé par la FIFA pour la présentation de la liste de l’effectif.

Concernant le Mondial 2022, Walid Regragui ne veut pas faire de fausses promesses au public marocain, indiquant qu’il a réussi à monter une équipe dont le niveau est bon pour le moment. Loin de vouloir décevoir qui que ce soit, le sélectionneur national a expliqué qu’il fera, en compagnie des Lions tout son possible pour briller à la prochaine Coupe du monde, mais ne promet rien pour autant. ʺMa mission est de motiver les joueurs à donner tout ce qu’ils ont sur le terrain. Je crois que nous pouvons proposer quelque chose de bien pour le Mondial. On va démontrer au monde qu’on est une équipe qui mérite le respect ».

L’ex-Lion de l’Atlas préfère se concentrer sur la CAN 2023, qui est pour lui le réel objectif de son nouveau poste. ʺL’objectif pour moi, c’est la CAN. Je suis en train de préparer une équipe pour la Coupe du monde, mais la CAN est ma missionʺ.

A.O.