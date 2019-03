Espérance Tunis – Raja de Casablanca: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Raja Casablanca a rendez-vous avec l’histoire. Les Verts disputeront vendredi 29 mars à Doha la finale de la Supercoupe d’Afrique face à l’Espérance de Tunis.

Après avoir traversé une mauvaise passe qui lui a coûté une élimination de la Coupe de la CAF, le Raja tente tant bien que mal de recoller les morceaux avec ses supporters. Remporter cette Supercoupe permettra au club de se réconcilier avec son public et célébrer son 70ème anniversaire de la plus belle des manières.

Les Espérantistes, de leur côté, veulent à tout prix rafler ce titre. Le président de la section football du club tunisien a toutefois assuré que ce sera un match difficile pour les deux équipes «vu l’esprit de compétition qui caractérise le football maghrébin».

Le coup d’envoi de ce duel maghrébin qui aura lieu au stade Al Gharafa, sera donné à 17h. La rencontre sera retransmise sur BeIn Sport HD1 ar, HD2 fr, Alkass.

Rappelons que la CAF a annoncé la délocalisation au Qatar de la finale de la Supercoupe entre le Raja de Casablanca et l’Espérance de Tunis, vainqueurs respectivement de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions. La tradition voulait que la finale de la Supercoupe s’organise sur le terrain du club vainqueur de la Ligue des Champions.

Le Raja de Casablanca est décidé à gagner la finale de la Supercoupe d’Afrique face à l’Espérance de Tunis, a affirmé jeudi à Doha l’entraineur des Verts Patrice Carteron. Lors d’une conférence de presse d’avant match, le technicien français a assuré que ses joueurs se sont bien préparés sur les plans physique et sportif pour cette rencontre qui aura lieu ce vendredi dans la capitale qatarie.

De son côté, l’entraineur adjoint de l’Espérance de Tunis, Majdi Traoui, a relevé que le match contre le Raja s’annonce très difficile au vu des qualités techniques et des effectifs dont disposent les deux formations.

“Nous avons besoin de gagner ce titre surtout que la saison tire vers sa fin”, a-t-il encore dit. Le Raja de Casablanca disputera vendredi sa 3ème Supercoupe après la finale de 2000 qu’il a remportée et de 1998 qu’il a perdue.

Quant à l’Espérance de Tunis, le club va disputer sa 4ème Supercoupe après 1995 (gagnée), 1999 et 2012.

Le match entre l’Espérance et le Raja est le troisième rendez-vous entre une équipe tunisienne et un club marocain dans cette compétition. Chaque pays a gagné une fois, l’Etoile du Sahel tunisienne battant le Raja aux tirs au but en 1998, tandis que le Moghreb de Fès a battu l’Espérance de la même manière en 2012

N.M.