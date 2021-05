Espagne: l’ouverture des stades au public divise

Les ministères espagnols des sports et de la santé ont donné, mercredi, leur feu vert au retour du public dans les tribunes des stades de football professionnel des communautés autonomes se trouvant dans la phase 1 de l’incidence de la pandémie.

Ainsi, cette décision concerne jusqu’à présent seulement deux communautés autonomes : Valence et les Baléares.

Cette décision est très controversée au vu des dernières données sur l’incidence cumulée de la pandémie, et constitue une douche froide pour les attentes de la Liga, instance qui gère le football professionnel en Espagne, qui attendait élargir l’accord pour le reste des régions espagnoles.

« Nous y avons beaucoup réfléchi, nous avons élaboré un protocole et le critère fondamental est que le public retourne dans les territoires en phase 1 de la pandémie, où la situation sanitaire est meilleure », a précisé le ministre des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes.

« Le retour continue d’avoir ces principes de prudence pour que cela puisse se faire avec des garanties. Il a été décidé qu’il y aurait une capacité de 30 % dans les territoires en phase 1 avec un maximum de 5 000 personnes », a-t-il détaillé.

La mesure entre en vigueur immédiatement et est valable pour les deux dernières journées de première division et les quatre dernières, plus le barrage pour la promotion, en deuxième division. Elle affecte également les matchs du championnat de Basketball, l’autre compétition professionnelle qui attendait toujours le retour de ses fans.