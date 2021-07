Espagne-Italie: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Euro 2020)

Les équipes nationales d’Italie et d’Espagne s’affrontent, ce mardi, dans le cadre de la première demi-finale de l’Euro 2020.

Le choc entre les deux équipes est très attendu par les fans de football. La Squadra Azzura, favori de la rencontre, avait dominé son groupe A en obtenant les points complets, avant de s’imposer contre l’Autriche (2-1) et la dangereuse équipe de Belgique (2-1).

Le parcours de la Roja a été, par contre, plus difficile. Après avoir entamé la phase de poules avec deux nuls, elle a réussi à se qualifier en écrasant la Slovaquie (5-0). Elle s’est ensuite qualifiée suite à des matches serrés contre la Croatie (5-3) et la Suisse (1-1, 3-1 aux tirs au but).

Compositions probables :

Italie : Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Espagne : Unai Simón; Azpilicueta, García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo.

Le match commence ce mardi 5 juillet à 20h (heure marocaine), au stade Wembley à Londres. Vous pouvez suivre le match sur les chaines suivantes :

BeIN Sports HD2 Max

BeIN Sports HD1 Max

BeINK4k HDR

BeIN Sports FR HD1

M.F.