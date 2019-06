Erreur sur le Sahara: les explications de l’ambassadeur égyptien (CAN 2019)

L’ambassadeur égyptien au Maroc Achraf Ibrahim a réagi à la polémique provoquée suite à la bourde monumentale commise dans le clip de la chanson officielle de la CAN 2019. Ce dernier met en avant, vers la fin, une carte de l’Afrique avec le Maroc tronqué de son Sahara et dans laquelle figure le drapeau de la pseudo-RASD.

A ce propos, le diplomate a indiqué que le clip officiel sera dévoilé pour la première fois vendredi 21 juin, lors de la cérémonie d’ouverture. Il a également souligné que la version qui a été largement diffusée sur la Toile n’est pas la bonne, expliquant qu’une enquête est actuellement menée pour identifier les personnes qui ont monté cette vidéo.

Rappelons que le comité d’organisation de la CAN 2019 a présenté ses excuses aux Marocains après avoir mis, dans le clip de la chanson officielle du tournoi, une carte du Maroc amputé de son Sahara.

Dans un communiqué, le comité a tenu à s’excuser auprès des autorités marocaines, de la Fédération royale marocaine de football et des supporters marocains pour cette erreur involontaire.

«Le comité d’organisation de la CAN 2019 respecte l’intégrité territoriale du peuple marocain frère et est certain que cet incident n’affectera pas les relations entre les deux instances sportives et entre les deux pays frères», peut-on lire dans le communiqué.

N.M.