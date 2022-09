Éric Cantona va boycotter le Mondial (PHOTO)

Éric Cantona a exprimé son « mécontentement » face à la tenue de la Coupe du monde au Qatar. L’ex-attaquant de Manchester United et des Bleus ne regardera aucun match de l’événement.

Bien plus qu’un simple coup de gueule, une lettre affiliée à Cantona crée le buzz sur les réseaux sociaux ces dernières heures. La légende du ballon rond a indiqué dans ledit document : « Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du monde ». Et de rajouter : « Que la France gagne, perde, rien à carrer ! À la place, je me referai tous les épisodes de Colombo ».

Ces propos seraient justifiés par la position de Cantona vis-à-vis du pays organisateur, dans la mesure où il considère que le « seul sens de cet événement, on le sait tous, c’est le pognon ! ». Pour lui, « le Qatar n’est pas un pays de foot ! ».

Pour conclure sa lettre, Éric Cantona invite ses « amis footeux » et autres téléspectateurs à boycotter à leur tour la Coupe du monde 2022.

A.O.