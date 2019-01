Entre le Raja et Garrido, ce n’est pas encore fini

Entre le Raja et Carlos Garrido, ce n’est pas totalement fini. C’est ce qu’a affirmé le technicien espagnol, dans des déclarations accordées à EFE.

“Je suis toujours en négociation avec les dirigeants et mon départ n’est pas encore officiel”. Le club bidaoui a par ailleurs précisé, via un communiqué, que le président Jawad Ziyat et les membres du bureau dirigeant ont tenu une réunion avec le coach, ce mardi matin, pour évaluer la situation actuelle de l’équipe.

La page officielle du RCA, sur Facebook, avait pourtant fait savoir lundi que les Verts se sont séparés avec l’ancien entraîneur du Betis Séville. Et d’ajouter que l’ancienne gloire du club, Youssef Safri, va assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau commandant de bord. Garrido est sorti par la petite porte, mais il peut toujours revenir par la fenêtre. Affaire à suivre…

K.B.