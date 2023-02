Entraîneur de l’année : qui a voté pour Walid Regragui ?

En retraite internationale depuis quelques semaines, le gardien de but de la sélection française Hugo Lloris a voté pour Walid Regragui en tant que meilleur entraîneur de l’année. Lloris a placé Walid Regragui en première place, devant l’Argentin Lionel Scaloni et Didier Deschamps.

Plusieurs internautes ont félicité Lloris pour son choix. »Bravo à lui de ne pas faire du politiquement correct. Regragui et Scaloni méritaient tous deux la distinction », peut-on lire sur un des commentaires.

Pour un autre internaute, le choix d’Hugo Lloris n’a rien de surprenant : « Walid Regragui à gagné des titres en club en passant très près d’un triplé avec le Wydad (vainqueur de la C1 africaine et du championnat marocain, finaliste en Coupe du Maroc), et il fait partie des entraîneurs qui ont fortement marqué la coupe du monde. Il méritait d’être sur le podium avec Ancelotti et Scaloni qui ont remporté les deux trophées majeurs en jeu en 2022 ».

Pour rappel, c’est Scaloni qui a remporté le trophée d’entraîneur de l’année cette saison. Il succède à Thomas Tuchel, titré pour son parcours la saison dernière en Ligue des champions avec Chelsea.