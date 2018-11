Encore un record pour Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

Cristiano Ronaldo, dans une folle course vers la gloire et à la faveur du succès de la Juventus sur Valence (1-0) est devenu mardi dernier le premier joueur à avoir remporté 100 matches en Ligue des champions.

Même si contre les Valenciens, il n’a pas amélioré son compteur de buts (131) dont il détient l’excellence également en la matière, il a été néanmoins passeur décisif en délivrant sa 47ème balle du genre à Mario Mandzukic.

Ce dernier en marquant facile a enrichi le glorieux palmarès du quintuple vainqueur de l’épreuve d’un centième succès en LDC. Manque à Cristiano Ronaldo de brandir le trophée une autre fois et pourquoi pas cette année avec la Juve qui affiche une belle forme, aussi bien européenne que transalpine, pour égaler le légendaire Francisco Gento et ses six titres de champion d’Europe.

Cristiano Ronaldo à qui on ne prédit pas de ballon d’or cette année, avec ses 157 rencontres jouées en Ligue des champions pourrait s’offrir un nouveau record que détient actuellement son ex coéquipier, au Real, Iker Casillas (37 ans), toujours en activité mais avec Porto et qui a protégé ses filets à 171 reprises…

M.J.K.