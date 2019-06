En vidéos: La première séance d’entraînement des Lions de l’Atlas en Egypte

La sélection nationale a effectué, mercredi soir, sa première séance d’entraînement sur le terrain des gardes frontières (Haras El Hedoud) du Caire, en préparatifs des matches de poules du groupe D, prévus dans le cadre de la CAN 2019 (21 juin-19 juillet).

L’ensemble des joueurs retenus par le sélectionneur national Hervé Renard ont pris part à cette première séance d’entraînement, outre le gardien de but Anas Zniti et le joueur Abdelkarim Baadi.

Le Onze national effectuera trois autres séances d’entraînement, jeudi, vendredi et samedi, pour préparer sa première rencontre face à la Namibie, dimanche, le 23 courant, au stade Al Salam.

L’objectif de la première séance était de s’acclimater avec la chaleur de la capitale égyptienne qui connait des hausses de températures en cette période de l’année.

Rappelons que la délégation marocaine est arrivée, mardi à l’aéroport international du Caire, en provenance de Marrakech.

La délégation, conduite par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekjaa, est composée du staff technique, administratif et médical de l’équipe nationale.

Les joueurs et le staff de l’équipe nationale ont tenu une rencontre avec les responsables de la Confédération africaine de football (CAF) à la résidence des Lions d’Atlas au Caire dans le cadre des réunions d’accueil des sélections nationales prenant part à la CAN. Les Lions de l’Atlas sont logés au groupe D aux côtés de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Namibie.

