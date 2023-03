En vidéo : le coup-franc sublime de Messi pour son 800e but en carriére

Pour son premier match après le sacre au Mondial, l’Argentine affrontait le Panama ce jeudi 23 mars à Buenos Aires. Le public a fait la fête tout au long de la rencontre et les joueurs ont également fait le job puisqu’ils ont réussi à débloquer la défense du Panama dans le dernier quart d’heure de jeu.

Thiago Almada, le milieu de terrain d’Atlanta United (Etats-Unis) a ouvert le score pour l’Albiceleste à la 78e minute avant que le septuple ballon d’or marque le second but à une minute du terme de la rencontre. Lionel Messi (35 ans) inscrit par l’occasion son 800e but en carrière. Il est devancé uniquement par Cristiano Ronaldo (38 ans) et ses 825 buts en carrière.