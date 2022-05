En vacances à Marrakech, Ryad Mahrez critiqué en Algérie (PHOTOS)

Ryad Mahrez est actuellement en vacances à Marrakech, en compagnie de son épouse et ses enfants. Mais le choix de la destination a provoqué la colère en Algérie.

La presse algérienne a, en effet, violemment critiqué le joueur de Manchester City, l’accusant de promouvoir le tourisme marocain. Les médias ont même appelé la Fédération algérienne de football à interdire aux joueurs de se rendre au Maroc !

Lorsque la sélection algérienne avait affronté le Burkina Faso dans le stade de Marrakech, des consignes avaient été émises afin que les joueurs ne postent aucune photo ou vidéo montrant la ville.

En plus de Ryad Mahrez, les Fennecs Said Benrahma et Rachid Ghazal ont également choisi Marrakech pour leurs vacances et n’ont pas hésité, cette fois-ci, à partager, leurs photos en train de se prélasser sous le soleil doré de la ville ocre.

La colère de la presse algérienne n’a pas manqué, par ailleurs, de susciter la moquerie du côté des Marocains. Sur la Toile, plusieurs internautes ont réagi, indiquant que la beauté et l’hospitalité qu’offre le Royaume sont exceptionnelles.

Rappelons que Ryad Mahrez a décidé de ne pas rejoindre la sélection de son pays afin de se rendre au Maroc. L’attaquant, souffrant de fatigue, a obtenu l’autorisation du sélectionneur algérien Jamal Belmadi, le dispensant de participer aux deux prochains matchs des Fennecs.

N.M.