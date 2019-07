En-Nesyri très proche d’un club de Premier League

Youssef En-Nesyri serait dans le viseur de plusieurs clubs européens. Le Marocain changera probablement d’horizon cet été. Bien que sa performance à Leganés ait été exceptionnelle, le joueur parierait plus sur les adieux que sur la continuité, surtout qu’il est suivi de très près par un grand nombre de clubs.

Selon le quotidien sportif madrilène AS, l’international marocain serait tout proche de signer pour le club anglais de Brighton. Et d’ajouter que le club de Premier League aurait déjà formulé deux offres aux espagnoles. Une première estimée à 15 millions d’euros, et une deuxième estimée à 20 millions d’euros. Toutefois son club a refusé de le vendre.

En effet, Brighton avait proposé de payer les 20 millions en deux temps, avant de formuler une troisième offre consistant à payer les 20 millions d’un seul coup. Les négociations pourraient donc aboutir dans les heures qui viennent.

Arrivé en août dernier au FC Leganés en provenance du FC Malaga après un transfert qui a coûté plus de 5 millions d’euros, le plus cher de l’histoire du club de la banlieue madrilène, le Lion de l’Atlas s’est vite adapté à sa nouvelle équipe au point qu’il est devenu son attaquant de référence.

Rappelons par ailleurs qu’En-Nesyri a marqué deux buts lors de la CAN 2019. Une première réalisation face à la Côte d’Ivoire, et une deuxième face au Bénin.

