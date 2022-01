En-Nesyri adresse un message à ses détracteurs

L’attaquant des Lions de l’Atlas, Youssef En-Nesyri, a réagi aux critiques qu’il a essuyées de la part des supporters suite au match contre le Gabon mardi (2-2).

Après la fin du match, le joueur du FC Séville a déclaré : « J’espère que les supporters continueront à nous soutenir, lors de cette compétition. Chaque match est différent, et il est possible de perdre ou de faire match nul à tout moment ».

Et d’ajouter : « J’ai essayé d’ajouter de la valeur à l’équipe et j’ai fait de mon mieux pendant les minutes que l’entraîneur m’a accordées ».

En-Nesyri a, par ailleurs, lancé un appel à ses détracteurs suite aux critiques virulentes. « J’appelle les supporters qui me critiquent à le faire sans insultes, car nos familles sont sur les réseaux sociaux aussi, et peuvent voir ces commentaires insultants ».

Et de conclure : « Nous avons une semaine pour nous préparer, et notre but est d’atteindre le quart de finale ».

M.F.