En larmes, Hicham Dguig fait des révélations émouvantes (VIDEO)

Après le sacre du Maroc en coupe arabe de futsal, le sélectionneur Hicham Dguig a fait des confessions pour le moins émouvantes.

Lors d’une conférence tenue en marge de la victoire des Lions de l’Atlas, Dguig a indiqué que le succès de la sélection nationale n’est pas le fruit du hasard. «C’est grâce à Faouzi Lekjaâ que cette sélection a vu le jour. Avant qu’il ne prenne les rênes de la Fédération, je venais chaque jour au siège de l’instance pour réclamer un stage de préparation à mon équipe. Pendant trois ans, j’attendais de 8h à 18h, en vain. J’entendais même certains dire : «Le gars est-il encore venu aujourd’hui?»», a révélé Dguig.

Et d’ajouter : «Je n’oublierai jamais l’accident dont j’ai été victime alors que je me dirigeais vers Tétouan pour assister à un match. Je suis passé chez cinq cliniques et de nombreux médecins m’ont assuré que je n’allais plus jamais remarcher. Certains membres de mon staff technique peuvent confirmer mes dires. En plus, nous n’étions pas payés. On a tellement souffert pour atteindre ces résultats et avoir cette merveilleuse sélection».

Rappelons que la sélection marocaine de futsal a remporté son 2ème titre consécutif en s’imposant face à son homologue irakienne sur le score de 3 buts à 0, mardi en finale de la Coupe arabe de futsal tenue à Dammam, en Arabie Saoudite.

L’équipe nationale a dominé les étapes de ce tournoi, marquant 46 buts, tout en n’encaissant que 6 buts.

Dans des déclarations à la presse, le sélectionneur de l’équipe nationale, Hicham Dguig a salué ses joueurs qui ont été à la hauteur de la responsabilité et ont offert aux supporters marocains ce tournoi qui était d’un haut niveau en termes technique et organisationnel, félicitant toutes les composantes du Futsal au Maroc, surtout la Fédération qui a mis à leur disposition tous les moyens pour se préparer à cette compétition.

H.M.

