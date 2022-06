En darija, un Américain nargue les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Barrett Shelley, un youtubeur américain, s’est moqué des Lions de l’Atlas suite à leur défaite, le 1er juin, face aux USA sur le score de 3 à 0.

En darija, l’Américain a nargué les Marocains et son épouse marocaine qui, selon lui, lui avait assuré à plusieurs reprises que les Lions de l’Atlas allaient s’imposer face aux Etats-Unis. «Excusez-moi, mais je ne peux m’empêcher de rire après cette défaite. Depuis un mois, ma femme m’assure que le Maroc allait gagner, que les Américains étaient nuls en foot et que les Marocains allaient humilier la sélection US. Tout cela pour qu’après, les Américains écrasent les Marocains sur le score de 3 à 0. Bon courage en Coupe du monde», a-t-il ironisé.

Rappelons que Bareth Chiley était devenu célèbre au Maroc grâce à ses vidéos, en compagnie de sa femme, où il s’exprime parfaitement en darija.

A noter que l’équipe américaine de football a pris le meilleur mercredi à Cincinnati sur la sélection marocaine, par 3 buts à 0, dans un match amical dans le cadre des préparatifs des deux pays au prochain mondial au Qatar.

Les trois buts des Stars and Stripes ont été inscrits par Brenden Aaronson (27è), Tim Weah (32è) et Haji Wright (64è), alors que les lions de l’Atlas ont manqué l’occasion de réduire la marque sur un pénalty raté par Salim Amallah.

