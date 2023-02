En costumes-cravates, Bounou et Hakimi font la couverture du magazine « GQ » (PHOTOS)

Les Lions de l’Atlas, Yassine Bounou et Achraf Hakimi, ont fait la couverture, en élégants costumes-cravates, du célèbre magazine « GQ », numéro du mois de février, dans son édition du Moyen-Orient.

Le compte officiel du magazine sur le réseau social Instagram, a ainsi partagé avec ses lecteurs la photo de Hakimi, accompagnée d’un un extrait de sa réponse à une question concernant son parcours au sein ds Lions de l’Atlas.

» C’est une grande fierté pour moi de porter le maillot du Maroc et de représenter des millions de Marocains », a-t-il déclaré.

Le même compte Instagram de « GQ » a également publié une photo du gardien de la tanière de la sélection nationale, Yassine Bounou, avec un extrait de l’entretien qu’il a accordé audit magazine.

Lequel extrait est le suivant: « Mon très cher pays et notre drapeau marocain sont mis en lumière à l’international. Ceci constitue une grande fierté. Je suis vraiment très heureux de ce que nous avons réussi à réaliser comme sélection nationale. Nous demeurons toutefois très modestes, mais nous aspirons à faire mieux! ».

Et de bien entendu, nombreux internautes marocains et supporters inconditionnels des Lions de l’Atlas ont exprimé leur admiration pour nos deux internationaux et leur fierté de les voir en couverture de « GQ ».

A noter que l’acronyme « GQ » de ce magazine masculin international signifie « Gentlemen’s Quartely » (Trimestriel des Messieurs). Il est publié dans des éditions de plusieurs pays et traitant de divers sujets intéressants, entre autres, à la mode, à la beauté, à la culture et au lifestyle.

Larbi Alaoui